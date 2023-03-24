Баттон стал 28-м в дебютной тренировке NASCAR, Райкконен показал 32-е время
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Чемпион Формулы-1 2009 года британец Дженсон Баттон показал 28-й результат в тренировке этапа серии NASCAR Cup на «Трассе Америк» в Остине, который станет для него дебютным в серии. Баттон проехал круг за 2.13,786, уступив 1,770 секунды лидеру тренировки Тайлеру Реддику.
Чемпион Формулы-1 2007 года, финский гонщик Кими Райкконен по итогам тренировки стал 32-м. Райкконен уступил лидеру 2,275 секунды.
Напомним, квалификация этапа NASCAR Cup в Остине состоится завтра, 25 марта. Гонка пройдёт в воскресенье, 26 марта.
NASCAR. Остин. Тренировка
1. Тайлер Реддик — 2.12.016
2. Кайл Ларсон +0,528
3. Росс Честейн +0,669
4. Кайл Буш +0,701
5. Даниэль Суарес +0,754
...28 Дженсон Баттон +1,770
...32. Кими Райкконен +2,275
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