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Баттон стал 28-м в дебютной тренировке NASCAR, Райкконен показал 32-е время

Чемпион Формулы-1 2009 года британец Дженсон Баттон показал 28-й результат в тренировке этапа серии NASCAR Cup на «Трассе Америк» в Остине, который станет для него дебютным в серии. Баттон проехал круг за 2.13,786, уступив 1,770 секунды лидеру тренировки Тайлеру Реддику.

Чемпион Формулы-1 2007 года, финский гонщик Кими Райкконен по итогам тренировки стал 32-м. Райкконен уступил лидеру 2,275 секунды.

Напомним, квалификация этапа NASCAR Cup в Остине состоится завтра, 25 марта. Гонка пройдёт в воскресенье, 26 марта.

NASCAR. Остин. Тренировка

1. Тайлер Реддик — 2.12.016

2. Кайл Ларсон +0,528

3. Росс Честейн +0,669

4. Кайл Буш +0,701

5. Даниэль Суарес +0,754

...28 Дженсон Баттон +1,770

...32. Кими Райкконен +2,275