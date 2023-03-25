«У других команд нет оправданий». Стелла — о доминировании «Ред Булл»

Руководитель «Макларена» Андреа Стелла заявил, что у конкурирующих с «Ред Булл» команд нет оснований для того, чтобы ссылаться на доминирование австрийской команды.

«В предыдущие годы у нас были действительно феноменальные сезоны с точки зрения того, насколько близкой была борьба за победу. Возможно, нам даже придется признать, что есть сезон, в котором доминирует одна команда. Но я думаю, что со всей информацией, которая у нас есть сейчас, даже с возможностью посмотреть на машину, как на презентации в пятницу, нет никаких оправданий для других команд, чтобы сказать, что мы не знаем, что делать.

Поэтому я продолжаю повторять, что другим командам нужно воспользоваться этой возможностью, чтобы стать лучше. В конечном счете, это спорт, в котором, если ты будешь быстрее, ты будешь выигрывать гонки. Я не думаю, что есть простое решение», — приводит слова Стеллы Motorsport.

При этом, босс «Макларена» предположил, что даже штраф на $ 7 млн и потеря 10 процентов времени в аэродинамической трубе за нарушение финансового регламента в 2021 году не станет большой проблемой для «Ред Булл».

«Преимущество на данный момент кажется достаточно большим, поэтому они не должны слишком сильно страдать от того, что они не могут развиваться так же сильно, как команды, преследующие их.

Это мое ожидание, но я ожидаю, что другие команды должны черпать вдохновение не только с моральной точки зрения, но и с технической.

Сезон длинный, и есть время преобразовать полученную информацию в развитие, поэтому я ожидаю, что к концу сезона группа станет еще ближе к «Red Bull», — добавил Стелла.