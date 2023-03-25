Хорнер: будь у нас британский гонщик, нас было бы сложнее считать плохими парнями

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер высказался об отношении к команде со стороны британских болельщиков. Примечательно, что сам Хорнер является британцем.
«Отсутствие у нас связи с британской аудиторией гонок? Всё было бы иначе, если бы у нас был британский гонщик, как в одной команде из Брэкли. Нас слишком легко считать плохими парнями», — приводит слова Кристиана Хорнера INews.
Последним британским гонщиком в составе «Ред Булл» был шотландец Дэвид Култхард, завершивший карьеру по окончании сезона-2008. Последние три сезона в команде выступают мексиканец Серхио Перес и голландец Макс Ферстаппен.
По итогам первых двух гонок сезона-2023 «Ред Булл» дважды завоевал дубль. В первой гонке сезона победу одержал Макс Ферстаппен, а во второй — Серхио Перес. Команда набрала 87 очков из 88 возможных.
- 25 марта 2023
-
19:40
-
19:32
-
18:50
-
18:29
-
17:59
-
17:49
-
16:28
-
15:43
-
15:38
-
14:58
-
14:51
-
14:38
-
14:23
-
13:26
-
12:22
-
12:11
-
11:23
-
10:53
-
10:23
-
09:41
-
01:53
-
00:47
-
00:42
- 24 марта 2023
-
23:02
-
22:55
-
21:55
-
21:52
-
20:49
-
20:42
-
19:46
-
19:43
-
18:53
-
18:37
-
17:50
-
17:46