Хорнер: будь у нас британский гонщик, нас было бы сложнее считать плохими парнями

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер высказался об отношении к команде со стороны британских болельщиков. Примечательно, что сам Хорнер является британцем.

«Отсутствие у нас связи с британской аудиторией гонок? Всё было бы иначе, если бы у нас был британский гонщик, как в одной команде из Брэкли. Нас слишком легко считать плохими парнями», — приводит слова Кристиана Хорнера INews.

Последним британским гонщиком в составе «Ред Булл» был шотландец Дэвид Култхард, завершивший карьеру по окончании сезона-2008. Последние три сезона в команде выступают мексиканец Серхио Перес и голландец Макс Ферстаппен.

По итогам первых двух гонок сезона-2023 «Ред Булл» дважды завоевал дубль. В первой гонке сезона победу одержал Макс Ферстаппен, а во второй — Серхио Перес. Команда набрала 87 очков из 88 возможных.