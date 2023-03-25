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Хорнер: будь у нас британский гонщик, нас было бы сложнее считать плохими парнями

Хорнер: будь у нас британский гонщик, нас было бы сложнее считать плохими парнями
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Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер высказался об отношении к команде со стороны британских болельщиков. Примечательно, что сам Хорнер является британцем.

«Отсутствие у нас связи с британской аудиторией гонок? Всё было бы иначе, если бы у нас был британский гонщик, как в одной команде из Брэкли. Нас слишком легко считать плохими парнями», — приводит слова Кристиана Хорнера INews.

Последним британским гонщиком в составе «Ред Булл» был шотландец Дэвид Култхард, завершивший карьеру по окончании сезона-2008. Последние три сезона в команде выступают мексиканец Серхио Перес и голландец Макс Ферстаппен.

По итогам первых двух гонок сезона-2023 «Ред Булл» дважды завоевал дубль. В первой гонке сезона победу одержал Макс Ферстаппен, а во второй — Серхио Перес. Команда набрала 87 очков из 88 возможных.

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