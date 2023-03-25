Хилл: Перес показал «Ред Булл», что он не слабое звено

Чемпион мира 1996 года Деймон Хилл высказался о пилоте «Ред Булл» Серхио Пересе.

«В команде всегда есть ключевые люди, и иногда внимание к разным сторонам гаража распределено неравномерно. В Макса Ферстаппена вложено очень многое, он будет тем пилотом, которого команда собирается выставлять на передовую в борьбе за титулы на долгие годы вперёд. Так что логично, что в команде больше внимания уделяется Ферстаппену, чем Пересу.

Однако Серхио принял этот вызов. Он показал, что им нельзя помыкать. На него нельзя указывать как на слабое звено в команде.

Мне всегда нравился Чеко, ещё с той гонки в Малайзии за «Заубер». Это был его первый подиум. Я ещё тогда подумал, что этот парень хорош. А потом, когда следил за его карьерой, я не понимал всей критики в его адрес», — приводит слова Хилла RacingNews365.