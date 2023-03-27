Тото Вольф назвал условие, при котором покинет «Мерседес»

Босс «Мерседеса» Тото Вольф признался, что в настоящий момент не думает об уходе с занимаемого им поста. По его словам, он, как и другие сотрудники команды, постоянно получает поддержку со стороны руководства.

«Мы прошли через взлёты и падения, и у нас нет ни тени сомнения. Оно [руководство] очень сильно поддерживает нас, чтобы вернуть в нужное русло. Лучшей поддержки мы и желать не могли.

Мне действительно нравится быть руководителем этой команды. Думаю, я ещё могу внести свой вклад. Но если однажды приду к выводу, или если близкие мне люди скажут, что я больше не вношу вклад в развитие команды, тогда я подумаю о том, чтобы передать эстафету кому-то другому. Тогда я сам стал бы критиковать команду со стороны, с экрана телевизора, и знал бы суть происходящего лучше, чем все остальные. Но до тех пор буду продолжать наслаждаться работой», — приводит слова Вольфа GrandPX.news со ссылкой на Speedweek.

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