Норрис — о «Макларене»: для победы над «Ред Булл» может потребоваться и семь лет

Пилот «Макларена» Ландо Норрис признался, что спокойно относится к своему нахождению в команде, несмотря на то что в данный момент она далека от чемпионской гонки.

«Для меня это лучшее место, чтобы расти как гонщик и тренироваться. Мы оказываемся там, где оказываемся. И я по-прежнему верю, что «Макларен» способен победить. Мы это сделаем… Я это сделаю.

Досадно, что в Формуле-1 это не происходит быстро. В борьбе с «Ред Булл», «Мерседесом» и «Феррари» всё должно быть идеально, чтобы заполучить шанс на победу. К сожалению, для этого требуется не один, два или три года… Иногда на это может потребоваться четыре, пять, шесть и семь лет», – сказал Норрис в интервью YouTube-каналу Лисси Макинтош.

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