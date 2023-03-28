Боттас показал созданный к Гран-при Австралии шлем, который затем продаст на аукционе

Пилот «Альфа Ромео» Валттери Боттас выставит на аукцион один из двух шлемов, которые были созданы специально для участия в Гран-при Австралии. Дизайн шлемов создавался с отсылкой к коренным жителям Австралии, чтобы отдать дань уважения их образу жизни. Собранные средства будут переданы благотворительным организациям, которые переведут их в детский сад, пострадавший из-за наводнения.

«Мне нравится выражать себя через создание специальных дизайнов шлемов. Австралийская культура и история — это то, к чему я проявлял большой интерес в последние годы, особенно благодаря моей девушке Тиффани, которая родилась здесь. Мы оба были полны решимости отдать дань уважения коренному сообществу. Отсюда и родилось сотрудничество с Рики. Он очень талантливый художник. Я считаю, что это две из лучших моделей, которые у меня когда-либо были, и я рад, что одна из них будет продана с аукциона по такому уважительному случаю», — приводит слова Боттаса пресс-служба «Альфа Ромео».

Фото: sauber-group.com

Фото: sauber-group.com

Фото: sauber-group.com

Фото: sauber-group.com

Боттас показал дизайн шлема на тесты Ф-1 в Бахрейне: