«Как же много людей говорили мне, что это неправильно». Хэмилтон — о переходе в «Мерседес»

Семикратный чемпион мира, пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон вспомнил о решении перейти в немецкую команду в 2013 году. До этого он выступал за «Макларен».

«Казалось ли это рискованным? Конечно! Когда принимаешь решения, проходится что-то менять, и это всегда сопряжено с риском. Но я бы чувствовал, что не живу, если бы не рисковал, не бросал постоянно вызов себе и окружающим. Это было то направление, в котором я должен был двигаться, и в итоге оно казалось правильным. Тогда я хотел чего-то нового.

Я был взволнован шансом поработать с новыми людьми и войти в команду, которая испытывала трудности. Я был взволнован планами команды пойти ва-банк, чтобы стать чемпионами. Я руководствовался тем, что чувствовал нутром и сердцем. Это привело меня к этой удивительной команде и к этому невероятному путешествию, в котором мы находимся.

Как же много людей говорили мне, что это неправильно. Однако я знал, что если бы не сделал этого шага, то пожалел бы об этом. У меня не было никаких сомнений… хотя я помню, как под Рождество сидел на улице на холоде, глядя на заснеженные горы, и думал: «Блин! Надеюсь, что принял правильное решение», — приводит слова Хэмилтона пресс-служба «Мерседеса».

Льюис Хэмилтон показал, как занимается сёрфингом: