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Тото Вольф — о доработке болида: признаки, которые мы наблюдаем на базе, многообещающие

Тото Вольф — о доработке болида: признаки, которые мы наблюдаем на базе, многообещающие
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Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф признался, что команда видит признаки прогресса в понимании нынешнего автомобиля W14.

«Прогресс, который мы наблюдали в Саудовской Аравии, обнадёживает. Мы максимально использовали имеющийся у нас пакет и набрали несколько очков. Что более важно, продолжали узнавать и стали лучше понимать W14. Признаки, которые мы наблюдаем на базе, многообещающие. Однако мы должны продолжать двигаться шаг за шагом и не терять концентрации, пока не увидим результатов», — приводит слова Вольфа пресс-служба Формулы-1.

Ранее Вольф признался, что в настоящий момент не думает об уходе с занимаемого им поста, и назвал условие, при котором всё-таки покинет команду.

В «Мерседесе» показали, как вернули Алонсо кубок за третье место:

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