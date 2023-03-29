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Валттери Боттас дал совет Серхио Пересу

Валттери Боттас дал совет Серхио Пересу
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Пилот «Альфа Ромео» Валттери Боттас высказался о ситуации гонщика «Ред Булл» Серхио Переса.

«Я уверен, что Серхио нелегко, он очень хочет победить. Я бы сказал, что он находится в похожей на мою ситуации, когда он выступает против парня, которого сложнее всего победить. При этом он действительно стабильный, суперталантливый и старательный пилот.

Нельзя попадать в спираль чрезмерных усилий. нужно поверить в своё мастерство и просто выполнять свою работу. Легче сказать, чем сделать, но нужно продолжать стараться стать лучше», — приводит слова Валттери Боттаса RacingNews365.

Серхио Перес после двух этапов сезона-2023 занимает второе место в личном зачёте, уступая одно очко лидеру чемпионата мира и действующему обладателю титула своему напарнику Максу Ферстаппену.

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