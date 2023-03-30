«Небольшое недопонимание». Перес высказался по поводу споров вокруг быстрейшего круга

Мексиканский гонщик «Ред Булл» Серхио Перес высказался по поводу ситуации вокруг быстрейшего круга на Гран-при Саудовской Аравии.
Напомним, мексиканец выиграл гонку, а Ферстаппен стал вторым. Голландец, понимая, что не сможет догнать напарника по команде, снизил темп за несколько кругов до финиша, а на последнем круге проехал быстрейший круг и заработал дополнительный балл. В дальнейшем Серхио выражал недовольство этим поступком.
«Да, я думаю, что было небольшое недопонимание между моим инженером и мной. Не думаю, что в этом было что-то большее. Команда просто позволила нам гоняться во время гонки.
Я говорил со своими инженерами, всё было ясно. Ничего особенного не произошло. Очевидно, вы, ребята, любите придумывать всякие истории, когда мы не участвуем в гонках! Но в команде всё хорошо.
Если на других этапах мы окажемся в другом положении во время гонки, когда не будет понятно, кто из нас победит, то это будет уже совсем другая гоночная ситуация, и там всё может быть иначе», — приводит слова Переса Motorsport Week.
- 30 марта 2023
-
12:00
-
11:04
-
10:37
-
10:26
-
10:13
-
10:04
-
00:50
-
00:47
-
00:00
- 29 марта 2023
-
22:49
-
22:43
-
22:00
-
21:56
-
20:59
-
20:54
-
20:20
-
19:57
-
19:53
-
18:52
-
18:35
-
17:49
-
16:50
-
15:39
-
15:30
-
14:20
-
13:30
-
13:19
-
12:48
-
12:36
-
12:17
-
11:58
-
11:51
-
11:01
-
10:54
-
10:28