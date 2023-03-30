«Небольшое недопонимание». Перес высказался по поводу споров вокруг быстрейшего круга

Мексиканский гонщик «Ред Булл» Серхио Перес высказался по поводу ситуации вокруг быстрейшего круга на Гран-при Саудовской Аравии.

Напомним, мексиканец выиграл гонку, а Ферстаппен стал вторым. Голландец, понимая, что не сможет догнать напарника по команде, снизил темп за несколько кругов до финиша, а на последнем круге проехал быстрейший круг и заработал дополнительный балл. В дальнейшем Серхио выражал недовольство этим поступком.

«Да, я думаю, что было небольшое недопонимание между моим инженером и мной. Не думаю, что в этом было что-то большее. Команда просто позволила нам гоняться во время гонки.

Я говорил со своими инженерами, всё было ясно. Ничего особенного не произошло. Очевидно, вы, ребята, любите придумывать всякие истории, когда мы не участвуем в гонках! Но в команде всё хорошо.

Если на других этапах мы окажемся в другом положении во время гонки, когда не будет понятно, кто из нас победит, то это будет уже совсем другая гоночная ситуация, и там всё может быть иначе», — приводит слова Переса Motorsport Week.