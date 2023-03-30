«Будто не хватало одного лёгкого». Ферстаппен рассказал о болезни перед этапом в Джидде

Двукратный чемпион мира, пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен рассказал о болезни перед Гран-при Саудовской Аравии, из-за которой он прибыл в Джидду на день позже.
«Я едва мог ходить. Было ощущение, что не хватает одного лёгкого. В начале гоночного уикенда мне казалось, что всё позади, потому что обычно через пару дней после болезни ты уже в порядке, можешь тренироваться. Но когда я запрыгнул в машину на первой тренировке, то после быстрого круга мне пришлось восстанавливаться следующие два круга, чтобы восстановить дыхание.
Безусловно, это повлияло на уикенд, и мне это не нравилось. Такое очень разочаровывает. Это одна из первых гонок, в которых я чувствовал себя ограниченным физически. Думаю, с тех пор моё состояние улучшилось, и в Австралии всё должно быть в порядке.
Перерыв? Пару недель назад я бы сказал, что не жду его, но я заболел. Так что следующие три недели позволят мне вернуться к лучшей физической форме, пройти полную программу подготовки», — приводит слова Ферстаппена GPFans.
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