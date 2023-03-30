Пиастри показал шлем с боксирующим кенгуру для Гран-при Австралии

Австралийский пилот «Макларена» Оскар Пиастри представил дизайн шлема, в котором он проведёт домашний для себя этап чемпионата мира в Мельбурне. На шлеме австралийца будет нанесено изображение боксирующего кенгуру. Также на шлеме присутствует повышенное количество флагов Австралии и типичное для страны приветствие G’day.
Фото: Из личного архива Оскара Пиастри
Фото: Из личного архива Оскара Пиастри
Фото: Из личного архива Оскара Пиастри
Фото: Из личного архива Оскара Пиастри
Предстоящий Гран-при Австралии станет для Оскара Пиастри первым домашним этапом Формулы-1 в карьере.
В первых двух гонках австралийскому гонщику не удалось набрать очков. Пиастри сошёл в первой гонке сезона и финишировал на 15-й позиции во второй. Его напарник, британец Ландо Норрис, дважды финишировал 17-м.
Гран-при Австралии пройдёт с 31 марта по 2 апреля на трассе в Мельбурне.
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