Марко – о ГП Австралии: более консервативные настройки на авто Переса здесь работают лучше

Спортивный консультант «Ред Булл» Хельмут Марко дал комментарий по поводу выступления команды на пятничных тренировках Гран-при Австралии.

«Возможно, нам придётся сосредоточиться на поиске более стабильных настроек. Мы быстры, но машина [Макса Ферстаппена] ведёт себя нервно. Несколько более консервативные настройки на болиде Переса здесь работают лучше. Но оба пилота хорошо поработали. Мы готовы ко всем возможным сценариям», — приводит слова Марко Racingnews365 со ссылкой на ServusTV.

Напомним, в первой тренировке Гран-при Австралии Макс Ферстаппен показал лучшее время, Серхио Перес был третьим. Во второй свободной практике Ферстаппен стал третьим, а Перес – седьмым.

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