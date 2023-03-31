Хорнер отреагировал на слова Переса по поводу отношения «Ред Булл» к пилотам команды
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Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер заявил, что команда всегда стремилась одинаково относиться к своим пилотам, не отдавая приоритет никому из них. Ранее Серхио Перес заявил, что когда он присоединился к «Ред Булл», команда выставляла две машины, потому что была обязана так делать.
«Я впервые слышу, что он это говорил. С тех пор, как мы начали заниматься спортом в 2005 году, у нас всегда было две машины. Мы всегда хотели, чтобы у нас было два лучших гонщика.
Как команда мы всегда стремились предоставить обоим гонщикам наилучшие возможности и лучшее оборудование, какое только могли. Всё зависит от того, что они показывают на трассе», — приводит слова Хорнера Crash.net.
«Ты гладиатор!» Джери Холлиуэлл посидела в болиде Серхио Переса:
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