Майкл Маси: я обратился за психологической помощью позже, чем следовало

Бывший гоночный директор ФИА Майкл Маси высказался о своих эмоциях после появления в паддоке Гран-при Австралии.

«Я немного нервничал в среду, когда впервые пришёл в паддок, но вы сами видели, как тепло меня встретили. Когда я ушёл из ФИА, я сказал своим родителям, что этот этап жизни для меня закончен. После инцидента в Абу-Даби я просил их не читать новости, это вредно для здоровья. Соцсети могут оказаться очень токсичным местом.

Это время я посвятил заботе о себе. Мне это помогло. Я уделил много внимания тому, чтобы вернуться в форму, но я долгое время игнорировал психологический аспект. Были люди, с которыми я мог поговорить – мои друзья и семья. Что до профессиональной помощи психологов, то я обратился за ней позже, чем было нужно, уже во второй половине прошлого года. К тому времени всё утихло», — приводит слова Майкла Маси Daily Mail.