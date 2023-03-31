Стала известна причина поломки приводного вала на машине Ферстаппена в Саудовской Аравии

Стали известны причины поломки приводного вала на машине «Ред Булл» Макса Ферстаппена во время квалификации Гран-при Саудовской Аравии, сообщает Auto Motor und Sport. По информации источника, поломка произошла из-за того, что при установке трансмиссии не затянули должным образом один из винтов, который раскрутился в ходе заезда.

При этом конфигурацию самой трансмиссии и приводного вала не меняли с прошлого года.

Таким образом, поломка приводного вала на машине Ферстаппена не была вызвана какими-то структурными повреждениями или заводским браком.

Напомним, несмотря на 15-ю позицию по итогам квалификации в Саудовской Аравии, Ферстаппен финишировал на второй строчке и остался лидером чемпионата мира благодаря лучшему кругу.