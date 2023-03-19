Очередной мегапрорыв Ферстаппена в Ф-1. Но даже он не совладал с напарником!

После квалификации Гран-при Саудовской Аравии уже было понятно, что гонка может получиться весьма нестандартной и любопытной. Как минимум старт с 15-го места потенциального доминатора нынешнего сезона обещал нам весьма интересный прорыв. Помимо Ферстаппена, стартовать из середины пелотона предстояло и ещё одному пилоту, входящему в число лидеров прошлого сезона — Шарлю Леклеру.

Не менее интересно выглядел и первый ряд — традиционно сильный на городских трассах Серхио Перес против вновь восставшего из пепла Фернандо Алонсо. Что ещё нужно для хорошей и интересной гонки? Что для стартующих позади фаворитов, что для Переса с Алонсо важное значение имел старт.

Старт прошёл спокойно

И он получился достаточно ярким — Алонсо удалось выиграть рывок до первого поворота и выйти в лидеры гонки. Правда, Алонсо сразу же после старта попал под расследование за неправильное расположение на старте, за который ещё до окончания второго круга он получил пятисекундный штраф.

Что касается Ферстаппена и Леклера, то Шарлю удалось к концу первого круга отыграть три позиции, а Максу — две. Не обошлось и без инцидентов: Оскар Пиастри, великолепно проведший квалификацию накануне, сломал переднее крыло в толчее первых поворотов.

Уехать Фернандо от Переса в итоге не удалось, и уже на четвёртом круге Алонсо пропустил Чеко в лидеры гонки. К седьмому кругу позади Леклеру удалось пройти Гасли, а Ферстаппену — оба «Хааса», что позволило Максу подобраться вплотную к первой десятке, а кругом спустя, справившись с Чжоу, заехать и в неё.

Ситуация в группе лидеров стабилизировалась к десятому кругу, а Ферстаппену и Леклеру удалось отыграть ещё по одной позиции, пройдя Гасли и Хэмилтона соответственно. Вскоре Макс справился и с Льюисом, отправившись в погоню за Шарлем.

Леклер же, стартовавший на «софте», справился с сопротивлением Окона. Вскоре это удалось и Ферстаппену. Стролл же на 14-м круге открыл первую волну пит-стопов среди лидеров. Сайнс, находившийся в непосредственной борьбе со Строллом и Расселлом за третье место, заехал позже на пару кругов, за счёт чего смог опередить Лэнса.

Стролл невольно помог Ферстаппену

Обогнал Стролла в итоге и Леклер — Лэнс потерял темп, пропустив вперёд и Леклера, но впереди канадца ждали более серьёзные проблемы. На «Астон Мартин» Лэнса возникли технические проблемы, инженер попросил его остановить машину. На трассе появилась машина безопасности.

Те лидеры, кто не заезжал в боксы, нырнули за свежими шинами под машиной безопасности, что позволило в итоге Ферстаппену отыграть сразу несколько позиций — Макс вышел на четвёртое место.

На рестарте Пересу удалось моментально оторваться от Алонсо на полторы секунды. Лидерам удалось сохранить свои позиции, а в борьбе за пятое место Хэмилтон сумел обогнать Карлоса Сайнса за счёт преимущества по шинам: британец стартовал на «харде» и перешёл на «медиум» на первом пит-стопе, в то время как соперники поступили ровно наоборот.

Ферстаппену же сразу после разрешения использовать DRS удалось как стоячего пройти Расселла и броситься в атаку на Фернандо Алонсо в борьбе уже за второе место. Макс достаточно быстро справился с испанцем.

На экваторе гонки подвела техника Алекса Албона — он пожаловался на проблемы с тормозами. Алекс медленно довёл свой «Уильямс» до боксов, на чём его гонка закончилась. Но обошлось без нового сейфти.

Перес подтвердил статус аса на городских трассах

Гонка снова перешла в спокойную стадию. Ферстаппен пытался приблизиться к Пересу, однако отставание продолжало держаться в районе 4,5–5 секунд. Чуть более чем за десять кругов до конца гонки Ферстаппен слегка потерял темп и пожаловался команде на проблему с приводным валом на высоких скоростях. Не обошлось без проблем и у Переса — Чеко рассказал о странной работе педали тормоза.

Тем не менее проблемы «Ред Булл» не сказались на их возможности закончить гонку. Перес уверенно довёл её до финиша и одержал пятую победу в карьере. Ферстаппен финишировал вторым, что принесло уже второй дубль «Ред Булл» подряд, при этом за счёт лучшего круга Ферстаппен сохранил лидерство в чемпионате. На подиуме финишировал во второй раз подряд Фернандо Алонсо, но почему-то только после финиша начали разбираться, не коснулся ли механик на пит-стопе машины испанца задним домкратом, когда Нандо ещё отбывал штраф. Факт нарушения подтвердили, за него Алонсо получил 10 секунд — и откатился на четвёртое место. Как же обидно!

Расселл после штрафа пилота «Астон Мартин» хотя бы виртуально поднялся на подиум, Хэмилтон замкнул топ-5. До очков также смогли добраться Сайнс, Леклер, Окон, Гасли и Кевин Магнуссен, опередивший за несколько кругов до финиша Юки Цуноду.

Гонка получилась не самой насыщенной на события, особенно для Джидды, однако весьма показательной с точки зрения расклада сил — «Астон Мартин» даже на совершенно отличной от «Сахира» трассе оказался второй силой, «Мерседес» — третьей, а «Феррари» — лишь четвёртой. Ожидаемо топ-5 команд в настоящий момент замыкает «Альпин».

Интересно будет посмотреть на то, как изменится и изменится ли расклад сил в Австралии, куда Формула-1 отправится уже через две недели.