Маси ответил, готов ли он поговорить с Хэмилтоном и как относится к критике болельщиков

Бывший гоночный директор ФИА Майкл Маси высказался о критике со стороны болельщиков и ответил на вопрос, готов ли он обсудить инцидент на Гран-при Абу-Даби 2021 года с Льюисом Хэмилтоном.
«У них есть своя точка зрения, и они имеют право на свою точку зрения. Я уважаю любую точку зрения, и не мне комментировать, что они думают или не думают. Обсуждение ситуации с Хэмилтоном? Если ко мне подходят для обсуждения, я открыт для этого и всегда был», — приводит слова Майкла Маси Daily Mail.
Напомним, в Абу-Даби Маси дал рестарт гонки на последнем круге, после чего Макс Ферстаппен опередил Льюиса Хэмилтона, выиграв гонку и впервые став чемпионом мира.
После инцидента Майкл Маси полгода продолжал работу в структуре ФИА на другой должности, а летом прошлого года покинул организацию. Сейчас он вернулся в Австралию и стал председателем комиссии серии V8 Supercars.
- 31 марта 2023
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