Штайнер остался недоволен действиями Хэмилтона в квалификации

Глава «Хааса» Гюнтер Штайнер прокомментировал 10-й и 14-й результаты Нико Хюлькенберга и Кевина Магнуссена в квалификации Гран-при Бразилии. При этом Штайнер задался вопросом, зачем Льюис Хэмилтон пытался опередить Хюлькенберга в конце прогревочного круга немца в третьем сегменте.
«Сегодня я и доволен, и недоволен. Мы могли бы добиться большего, потому что на последней попытке Нико круг получился неидеальным из-за разных обстоятельств. Со стороны Хэмилтона не было нужды находиться так близко к Нико в начале его последнего быстрого круга и пытаться его опередить — ведь Льюис не был на быстром круге. Вместе с тем я доволен, потому что завтра мы стартуем 10-м и 14-м — похоже, что всё идёт по плану, и я думаю, что наш гоночный темп хороший. Завтра наша миссия — набрать очки», — приводит слова Штайнера пресс-служба «Хааса».
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