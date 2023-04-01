Ферстаппен сравнялся с Алонсо по количеству поулов в карьере

На автодроме в Мельбурне прошла квалификация третьего этапа Формулы-1 — Гран-при Австралии. Лучшее время по её итогам показал действующий чемпион мира пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен, второй результат — у пилота «Мерседеса» Джорджа Расселла. Замкнул тройку лидеров ещё один гонщик «Мерседеса» — Льюис Хэмилтон.

Таким образом, этот поул стал 22-м для нидерландского гонщика в карьере в Формуле-1. По этому показателю он сравнялся с двукратным чемпионом мира пилотом «Астон Мартин» Фернандо Алонсо. В сегодняшней квалификации испанец показал четвёртый результат.

Ферстаппен лидирует на данный момент в личном зачёте сезона-2023 чемпионата мира.

Гонка на Гран-при Австралии пройдёт завтра, 2 апреля, и начнётся в 8:00 мск.