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Ферстаппен сравнялся с Алонсо по количеству поулов в карьере

Ферстаппен сравнялся с Алонсо по количеству поулов в карьере
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На автодроме в Мельбурне прошла квалификация третьего этапа Формулы-1 — Гран-при Австралии. Лучшее время по её итогам показал действующий чемпион мира пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен, второй результат — у пилота «Мерседеса» Джорджа Расселла. Замкнул тройку лидеров ещё один гонщик «Мерседеса» — Льюис Хэмилтон.

Таким образом, этот поул стал 22-м для нидерландского гонщика в карьере в Формуле-1. По этому показателю он сравнялся с двукратным чемпионом мира пилотом «Астон Мартин» Фернандо Алонсо. В сегодняшней квалификации испанец показал четвёртый результат.

Ферстаппен лидирует на данный момент в личном зачёте сезона-2023 чемпионата мира.

Гонка на Гран-при Австралии пройдёт завтра, 2 апреля, и начнётся в 8:00 мск.

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