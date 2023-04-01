Тед Кравиц раскритиковал Майкла Маси за приход в паддок Формулы-1

Репортёр Sky Sports Тед Кравиц раскритиковал решение бывшего гоночного директора Формулы-1 Майкла Маси посетить паддок Ф-1 во время Гран-при Австралии в Мельбурне.

«Майкл Маси, бывший гоночный директор ФИА, впервые в паддоке с того рокового дня в декабре 2021-го. И он приветствует гонщиков. Но он не здоровался с людьми из «Мерседеса». Я честно… Я хочу погрузиться в это, но не буду. Но что он делает в Австралии? Он отвечает за серию V8 Supercars, австралийский туринговый чемпионат. Но что он делает, приходя в паддок Формулы-1? Ходят слухи, что Формула-1 хочет его вернуть, потому что Нильсу Виттиху нужна помощь в плане управления гонками. Но это вряд ли произойдёт. Так что же Майкл Маси делает в паддоке?» — заявил Кравиц в эфире Sky Sports.