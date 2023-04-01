Хэмилтон собрался отправиться в космос на корабле SpaceX
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Семикратный чемпион мира, пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон признался, что собирается отправиться в космос после встречи с предпринимателем Илоном Маском.
«Не так просто разговаривать с людьми такого типа, потому что он находится на другом уровне мышления и иначе смотрит на вещи. Но я собираюсь на каком-то этапе отправиться в космос со SpaceX. Я пропущу вперёд в очереди других людей, ведь иногда ракеты взрываются по пути наверх! Мы с Илоном говорили о полёте на Марс, но я правда готов отправиться в космос на любом этапе развития компании. Я сказал Маску, что буду управлять кораблём сам, но, думаю, всё там автоматизировано и моё вмешательство не понадобится», — приводит слова Льюиса Хэмилтона PlanetF1.
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