Матч-центр Новости Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Хэмилтон собрался отправиться в космос на корабле SpaceX

Хэмилтон собрался отправиться в космос на корабле SpaceX
Комментарии

Семикратный чемпион мира, пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон признался, что собирается отправиться в космос после встречи с предпринимателем Илоном Маском.

«Не так просто разговаривать с людьми такого типа, потому что он находится на другом уровне мышления и иначе смотрит на вещи. Но я собираюсь на каком-то этапе отправиться в космос со SpaceX. Я пропущу вперёд в очереди других людей, ведь иногда ракеты взрываются по пути наверх! Мы с Илоном говорили о полёте на Марс, но я правда готов отправиться в космос на любом этапе развития компании. Я сказал Маску, что буду управлять кораблём сам, но, думаю, всё там автоматизировано и моё вмешательство не понадобится», — приводит слова Льюиса Хэмилтона PlanetF1.

Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023