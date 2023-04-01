Валттери Боттас прокомментировал провал в квалификации Гран-при Австралии

Финский пилот «Альфа Ромео» Валттери Боттас прокомментировал итоги квалификации Гран-при Австралии, которую он закончил на 19-й позиции.

«Новинки, которые мы привезли сюда, похоже, работают так, как мы ожидали, поэтому не стану отрицать, что мы ждали большего от квалификации. Конечно, наш результат не соответствует ожиданиям, у нас осталось очень много вопросов после сессии.

Судя по всему, нам не хватило скорости, а кроме того, я оказался в трафике на последней попытке и не сумел выжать максимум из комплекта шин. Мы оказались далеко от идеальных стартовых позиций, но команда разберётся, что мы сделали неправильно, и исправит ситуацию перед гонкой», — приводит слова Боттаса пресс-служба команды.