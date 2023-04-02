Иваса выиграл основную гонку Формулы-2 в Австралии, Пуршер — второй, Леклер — третий

Японский гонщик «ДАМС» Аюму Иваса одержал победу в основной гонке третьего этапа чемпионата Формулы-2 в Австралии. Второй результат показал пилот «АРТ» Тео Пуршер. Третьим по итогам спринта стал vладший брат Шарля Леклера пилот «ДАМС» Артур Леклер.

Фредерик Вести из «Премы» финишировал четвёртым, пилот «Родин Карлин» Зэйн Мэлоуни — пятым.

Формула-2. Австралия. Основная гонка