Иваса выиграл основную гонку Формулы-2 в Австралии, Пуршер — второй, Леклер — третий
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Японский гонщик «ДАМС» Аюму Иваса одержал победу в основной гонке третьего этапа чемпионата Формулы-2 в Австралии. Второй результат показал пилот «АРТ» Тео Пуршер. Третьим по итогам спринта стал vладший брат Шарля Леклера пилот «ДАМС» Артур Леклер.
Фредерик Вести из «Премы» финишировал четвёртым, пилот «Родин Карлин» Зэйн Мэлоуни — пятым.
Формула-2. Австралия. Основная гонка
|Место
|Пилот
|Команда
|Время
|1.
|Аюму Иваса
|«ДАМС»
|33 круга
|2.
|Тео Пуршер
|«АРТ Гран-при»
|+0,8
|3.
|Артур Леклер
|«ДАМС»
|+1,4
|4.
|Фредерик Вести
|«Према Рейсинг»
|+1,8
|5.
|Зейн Мэлоуни
|«Родин Карлин»
|+5,2
|6.
|Джехан Дарувала
|«МП Моторспорт»
|+6,7
|7.
|Ричард Версхор
|«Ван Амерсфорт Рейсинг»
|+7,1
|8.
|Джек Дуэн
|«Инвикта Виртуози Рейсинг»
|+7,7
|9.
|Куш Майни
|«Кампос Рейсинг»
|+8,2
|10.
|Роман Станек
|«Трайдент»
|+10,8
|11.
|Хуан Мануэль Корреа
|«Ван Амерсфорт Рейсинг»
|+11,1
|12.
|Клеман Новалак
|«Трайдент»
|+11,5
|13.
|Брэд Бенавидес
|«ПХМ Рейсинг Хароуз»
|+13,9
|14.
|Амаури Кордел
|«Инвикта Виртуози Рейсинг»
|+14,2
|15.
|Оливер Берман
|«Према Рейсинг»
|+16,7
|16.
|Виктор Мартинс
|«АРТ Гран-при»
|+17,2
|17.
|Исак Хаджар
|«Хайтек Пульс-Эйт»
|+17,4
|18.
|Ральф Бошунг
|«Кампос Рейсинг»
|+24,0
|19.
|Деннис Хаугер
|«МП Моторспорт»
|сход
|20.
|Энцо Фиттипальди
|«Родин Карлин»
|сход
|21.
|Рой Ниссани
|«ПХМ Рейсинг Хароуз»
|сход
|22.
|Джек Кроуфорд
|«Хайтек Пульс-Эйт»
|сход
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