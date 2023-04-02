Эксперт объяснил, почему Ферстаппен не нарушил правила перед вторым рестартом
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Болельщики Формулы-1 обратили внимание на спорное положение болида «Ред Булл» Макса Ферстаппена перед вторым рестартом гонки Гран-при Австралии Формулы-1. Голландец наехал передними колёсами на белую линию своей стартовой позиции, что кто-то мог расценить как нарушение правил, однако на самом деле Ферстаппен не дал повода для штрафа.
«Макс не был за пределами своей ячейки на стартовой решётке. Его шины сохраняли контакт с белой линией. Если ты пересекаешь белую линию, то тогда штраф. Если ты касаешься линии, то всё в порядке», — разъяснил комментатор Sky Sports Дэвид Крофт.
Макс Ферстаппен занял на Гран-при Австралии первое место. Вместе с ним на подиум гонки поднялись Льюис Хэмилтон и Фернандо Алонсо.
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