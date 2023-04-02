Сумеет ли «Мерседес» внезапно остановить Ферстаппена? Гран-при Австралии — LIVE!

На очереди третий этап нового сезона Формулы-1 — Гран-при Австралии в Мельбурне. После победы в квалификации Макс Ферстаппен лишь укрепил собственное звание фаворита, однако пилоты «Мерседеса» проиграли голландцу существенно меньше, чем обычно, и мечтают удивить двукратного чемпиона на старте гонки — получится ли? Также последим за гоночным темпом «Астон Мартин» и «Феррари», как всегда плотной борьбой в середине пелотона, а также прорывом Серхио Переса с 20-й позиции!
Все подробности Гран-при Формулы-1, а также прошедших ночью основных гонок Формулы-2 и Формулы-3 — в нашем лайве.
Всем привет! В воскресенье утром многих ждёт ранний подъём: заводить будильники предстоит так, чтобы в 8:00 мск точно увидеть старт гонки Формулы-1!
А мы начнём активно вести нашу онлайн-трансляцию ещё примерно в 7:30, чтобы до главной гонки уикенда рассказать, как прошли заезды в Формуле-3 и Формуле-2. Ну и если будут важные новости про Ф-1, то до старта тоже обязательно расскажем. Следим за Гран-при Австралии вместе!
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