Албон, шедший шестым на Гран-при Австралии, прокомментировал свою аварию

Пилот «Уильямса» Александер Албон прокомментировал свою аварию в гонке на Гран-при Австралии. Напомним, на девятом круге болид Албона вылетел с трассы и врезался в ограждение, сразу после этого гонка была прервана красными флагами. К этому моменту пилот шёл на шестом месте.
«Мы всё ещё изучаем данные, но в самом повороте не было ничего необычного. Когда я потерял машину, я проходил поворот медленнее, чем на предыдущем круге. Я широко прошёл поворот перед этим и тем самым повысил температуру шин, потеряв сцепление и войдя в следующий поворот с немного горячими шинами. Я думаю, что именно это и произошло, но нам нужно внимательнее изучить этот инцидент. Учитывая аварии других пилотов, это был хороший шанс заработать очки в этот уикенд, так что мне очень жаль. Я разочарован, так как сегодня у нас была отличная машина и мы были очень сильны», — приводит слова Албона пресс-служба команды.
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