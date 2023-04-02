«Сумасшедшая гонка». Пиастри — о своих первых очках в карьере

Австралийский гонщик «Макларена» Оскар Пиастри прокомментировал итоги гонки Гран-при Австралии. Напомним, Пиастри занял восьмое место.
«Восьмое место, я не ожидал этого перед гонкой! Я определённо занесу себе эту гонку в актив. Очевидно, это была сумасшедшая гонка, но мы остались там, когда это имело значение. Я очень рад заработать свои первые очки в сезоне и хочу поблагодарить всех австралийских болельщиков за поддержку на этой неделе. Оба пилота в очках, для команды это отличный результат, спасибо всем, кто трудился для этого», — приводит слова Оскара Пиастри пресс-служба «Макларена».
Напарник Оскара Пиастри по «Макларену» Ландо Норрис занял шестое место. Победителем гонки стал Макс Ферстаппен, второе место занял Льюис Хэмилтон, а тройку лидеров замкнул Фернандо Алонсо.
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