«Сумасшедшая гонка». Пиастри — о своих первых очках в карьере

Австралийский гонщик «Макларена» Оскар Пиастри прокомментировал итоги гонки Гран-при Австралии. Напомним, Пиастри занял восьмое место.

«Восьмое место, я не ожидал этого перед гонкой! Я определённо занесу себе эту гонку в актив. Очевидно, это была сумасшедшая гонка, но мы остались там, когда это имело значение. Я очень рад заработать свои первые очки в сезоне и хочу поблагодарить всех австралийских болельщиков за поддержку на этой неделе. Оба пилота в очках, для команды это отличный результат, спасибо всем, кто трудился для этого», — приводит слова Оскара Пиастри пресс-служба «Макларена».

Напарник Оскара Пиастри по «Макларену» Ландо Норрис занял шестое место. Победителем гонки стал Макс Ферстаппен, второе место занял Льюис Хэмилтон, а тройку лидеров замкнул Фернандо Алонсо.