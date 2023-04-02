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Пьер Гасли избежал дисквалификации на Гран-при Азербайджана. Судьи объяснили решение

Пьер Гасли избежал дисквалификации на Гран-при Азербайджана. Судьи объяснили решение
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Французский гонщик «Альпин» Пьер Гасли не получил штрафных баллов за столкновение на Гран-при Австралии со своим партнёром по команде Эстебаном Оконом и таким образом избежал дисквалификации на следующий этап Формулы-1 — Гран-при Азербайджана.

В своём решении по итогам разбирательств аварии на 57-м круге Гран-при Австралии судьи постановили, что считают произошедшее гоночным инцидентом. Подобную позицию поддержали оба гонщика, а также официальный представитель команды «Альпин».

Если бы Гасли признали виновным и выписали ему два штрафных балла, то общее число штрафных баллов у французского гонщика достигло бы 12. Таким образом Гасли автоматически получил бы дисквалификацию на один Гран-при Формулы-1.

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