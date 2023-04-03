Чемпион MotoGP Кейси Стоунер раскритиковал ФИА за решения в ходе Гран-при Австралии
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Двукратный чемпион MotoGP Кейси Стоунер разместил новый пост на своей станице в социальных сетях, где подверг критике Международную автомобильную федерацию (ФИА) за решения, вынесенные во время Гран-при Австралии. Напомним, многие сомневались в верности двух первых красных флагов, а также в том, стоило ли давать старт с хода за два круга до финиша.
«ФИА, вы оконфузились. Какой же беспорядок. Пожалуйста, помните, что это в первую очередь спорт, а во вторую — развлечение, а не наоборот», — написал Стоунер.
Победу по итогам Гран-при Австралии одержал пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен. Вторым был Льюис Хэмилтон, представляющий «Мерседес». Топ-3 замкнул Фернандо Алонсо из «Астон Мартин».
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