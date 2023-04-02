Нильс Виттих показал, как нужно было поступить в Абу-Даби в 2021-м!

Что за гонка Формулы-1! Несколько аварий, драма для лидеров и спорные решения судей

Первые круги — в стиле экшен

Квалификация Гран-при Австралии оказалась достаточно интригующей и оставила много вопросов перед гонкой в Мельбурне. Один только старт Серхио Переса с последней строчки выглядел достаточно любопытно — как далеко сможет прорваться Чеко на достаточно обгонной трассе на фоне прорыва Макса Ферстаппена две недели назад в Джидде. Любопытно было и посмотреть на то, насколько хороши в гоночном темпе окажутся «Мерседесы», в квалификации выглядевшие второй силой пелотона.

И старт гонки получился довольно любопытным — Ферстаппен неудачно совершил рывок к первому повороту, пропустив вперёд сначала Джорджа Расселла, а затем и Льюиса Хэмилтона. Позади не обошлось без аварий — Шарль Леклер слишком оптимистично атаковал Лэнса Стролла в первый поворот, отправился в разворот и застрял в гравии. Как итог — второй сход Леклера в первых трёх гонках сезона. На трассе появилась машина безопасности, под которую сразу несколько пилотов, включая Эстебана Окона и Чеко Переса, стартовавшего в итоге с пит-лейна, отправились за другим комплектом шин, намереваясь проехать всю гонку до конца без остановок.

Шарль Леклер после схода Фото: Quinn Rooney/Getty Images

На рестарте Расселл создал задел от Хэмилтона, лидеры сохранили свои позиции. Но не успел Макс подъехать вплотную к Хэмилтону, как над трассой появился второй сейфти-кар — Албон, шедший на шестой позиции, ошибся и влетел в стену, разбросав обломки и огромное количество гравия.

В боксы нырнули Расселл и Сайнс, перейдя на «хард» с «медиума», а вот Хэмилтон и Ферстаппен в боксы не поехали. Однако машина безопасности над трассой была всего пару кругов — дирекция гонки решила вывесить красный флаг, чтобы очистить асфальт от гравия и поправить барьер безопасности. В итоге те, кто заехал в боксы, оказались в невыгодном положении — механики получили возможность сменить шины на абсолютно всех машинах без необходимости пит-стопа.

Первый рестарт с места

После 15 минут стояния на пит-лейне гоночная дирекция объявила рестарт, причём рестарт с места. С первого ряда в бой должны были уйти Ферстаппен и Хэмилтон, со второго — Алонсо и Стролл.

На повторном старте Хэмилтон сохранил лидерство, Макс отбил атаки Алонсо, а позади провалился Стролл, пропустив вперёд Джорджа Расселла. Однако лидерство Хэмилтона оказалось под угрозой уже в судейских кабинетах: на установочном круге перед рестартом Льюис слишком далеко отпустил машину безопасности, устроив этим бардак позади, почти как в Муджелло 2020 года.

Хэмилтона хватило ненадолго

Как только было разрешено использование DRS, в гонке сменился лидер — Макс атаковал Льюиса и легко прошёл, тут же уехав на две секунды от британца. Расселлу позади удалось отыграть позицию у Пьера Гасли и выйти на четвёртое место. Но хорошая гонка Джорджа закончилась уже на 18-м круге — на его «Мерседесе» загорелся мотор, что, логично, закончилось сходом.

К 22-му кругу Пересу удалось прорваться в десятку сильнейших, пройдя сначала Окона, а затем и Пиастри. Вскоре Перес прошёл и Цуноду, отправившись в погоню за Норрисом, идущим к тому моменту восьмым.

К своему экватору гонка перешла в спокойную фазу — пелотон достаточно сильно растянулся, разве что за пределами десятки Окон пытался вернуться в очковую зону, пройдя сначала Пиастри, а затем и Цуноду, выйдя на 10-е место.

15 кругов потребовалось Пересу, чтобы догнать Ландо Норриса и возродить экшен на трассе. Правда, ненадолго — мексиканец достаточно быстро прошёл сначала Ландо, а затем и Нико Хюлькенберга. Сам немец при этом несколько потерял темп и после красивой борьбы всё же пропустил пилота «Макларена».

За четыре круга до конца Кевин Магнуссен решил добавить интриги гонке, сломав заднюю подвеску о стену. На трассе появилась машина безопасности. Нильс Виттих решил не тянуть сейфти-кар до финиша и отдал распоряжение вывесить над трассой красный флаг. Гоночный директор ФИА решил показать, как нужно было поступить на Гран-при Абу-Даби 2021 года.

Овертайм — в стиле NASCAR

Рестарт в итоге был дан на два круга — в стиле овертайма NASCAR. В итоге рестарт, как и ожидалось, был дан с места. Рывок к первому повороту выиграл Ферстаппен, а позади произошёл серьёзный завал. Алонсо пытался атаковать Хэмилтона, которого в ответ атаковал Сайнс. Карлос поддел более опытного соотечественника, отправив его в разворот. А в следующем повороте между собой столкнулись напарники по «Альпин» — Пьер Гасли и Эстебан Окон. Много позиций потерял Серхио Перес, а помимо «Альпин», гонка оказалась закончена для де Вриса и Сарджента. Над трассой снова был вывешен красный флаг.

После долгих обсуждений дирекцией гонки было принято решение вернуть позиции по тем, что были до рестарта, поскольку пилоты не успели преодолеть первый сектор до повторной остановки гонки: это спасло гонку «Астон Мартин», поскольку Алонсо и Стролл вернулись с позиций за пределами топ-10 на третье и пятое места. За время красного флага пришла информация о штрафе для Сайнса за столкновение с Алонсо.

«Феррари» Фото: Mark Thompson/Getty Images

Рестарт дали после ещё 15 минут стояния на пит-лейне. Правда, борьбы в итоге мы не получили — поскольку технически на момент рестарта пилоты отправились на последний круг гонки, финиш прошёл под машиной безопасности.

Макс Ферстаппен одержал вторую победу в сезоне и 37-ю в карьере. Вторым финишировал Льюис Хэмилтон, принеся первый подиум в сезоне для «Мерседеса». Третьим стал многострадальный Алонсо, топ-5 замкнули Стролл и Перес.

В десятку также попали Ландо Норрис, Нико Хюлькенберг, Оскар Пиастри, набравший первые очки в карьере, Гуаньюй Чжоу и Юки Цунода. Сайнс из-за пятисекундного штрафа откатился с четвёртой позиции на 12-ю.

Гонка в Австралии получилась невероятно насыщенной на события и явно оставившей много тем для обсуждения в преддверии почти месячного перерыва. Ну а чемпионат продолжится в Баку через четыре недели!