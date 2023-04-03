Матч-центр Новости Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Организаторы ГП Австралии признали со своей стороны нарушения безопасности во время гонки

Организаторы ГП Австралии признали со своей стороны нарушения безопасности во время гонки
Аудио-версия:
Комментарии

Организаторы Гран-при Австралии признали многочисленные «серьёзные» нарушения безопасности во время гонки.

Стюарды гонки признали нарушение статьи 12.2.1.h Международного спортивного кодекса ФИА, которая предусматривает «любое небезопасное действие или непринятие разумных мер, что приводит к небезопасной ситуации». Не налагая прямого наказания на организаторов гонки, стюарды заставили организаторов «срочно представить ФИА официальный план по исправлению ситуации, который адекватно устранит серьёзные опасения».

Стюарды гонки также передали свои опасения в ФИА для рассмотрения и официально передали инцидент на рассмотрение Всемирного совета по автоспорту, чтобы определить, следует ли предпринять какие-либо дополнительные действия.

Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023