Организаторы ГП Австралии признали со своей стороны нарушения безопасности во время гонки

Организаторы Гран-при Австралии признали многочисленные «серьёзные» нарушения безопасности во время гонки.

Стюарды гонки признали нарушение статьи 12.2.1.h Международного спортивного кодекса ФИА, которая предусматривает «любое небезопасное действие или непринятие разумных мер, что приводит к небезопасной ситуации». Не налагая прямого наказания на организаторов гонки, стюарды заставили организаторов «срочно представить ФИА официальный план по исправлению ситуации, который адекватно устранит серьёзные опасения».

Стюарды гонки также передали свои опасения в ФИА для рассмотрения и официально передали инцидент на рассмотрение Всемирного совета по автоспорту, чтобы определить, следует ли предпринять какие-либо дополнительные действия.