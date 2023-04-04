Бывший титульный спонсор «Уильямса» подал иск против команды на $ 149 млн

Компания ROKiT, бывший титульный спонсор команды Формулы-1 «Уильямс», направила иск в суд Флориды (США) против команды. Об этом информирует Motorsport. Сумма иска составляет $ 149 млн. По мнению ROKiT, «Уильямс» должен покрыть ущерб, который нанёс репутации компании.
ROKiT утверждает, что в британской команде во время переговоров о сотрудничестве пообещали, что в 2019 году создадут конкурентоспособную машину, хотя сами понимали, что средств для этого будет недостаточно.
Отмечается, что иск был подготовлен известным юристом, ранее участвовавшим в нескольких громких судебных процессах, в том числе против бывших президентов США Билла Клинтона и Барака Обамы.
ROKiT подписал трёхлетний контракт с «Уильямсом» в январе 2019 года. Компания была титульным спонсором команды на протяжении всего этого сезона. Во время перерыва, связанного с коронавирусом, между двумя сторонами возник спор. В ROKiT заявляли, что из-за отмены гонок не получили всех прав, причитающихся по контракту. «Уильямс» сослался на несвоевременную оплату спонсорских взносов. В итоге соглашение было разорвано.
Ранее «Уильямс» уже выиграл одно разбирательство с ROKiT: суд встал на сторону команды, посчитав, что компания не выполнила свои обязательства перед ней.
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