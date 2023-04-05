«СМП Рейсинг» разработает гоночный симулятор — его оценили в $ 18 млн

АНО «СМП Рэйсинг» (программа развития российского автоспорта), основателем которой выступает Борис Ротенберг, занимается разработкой своего гоночного симулятора. В качестве основы был взят американский игровой движок Unity. Проект возглавит бывший гендиректор Rutube Александр Моисеев. Ожидается, что симулятор может быть представлен в российских цифровых магазинах видеоигр. По мнению экспертов, вложения в проект оцениваются примерно в $ 18 млн в год.
«У нас есть большой план создать русский Asseto Corsa (Гоночный симулятор итальянской студии Kunos Simulazioni. – Прим. «Чемпионата»), для этого сейчас нужно около 300 разработчиков. С учётом того, что уже созданы цифровые модели автомобилей и трасс, думаю, что MVP (минимально жизнеспособный продукт. – Прим. «Чемпионата») для проведения соревнований в рамках «Игр будущего» мы можем подготовить к концу года»,— приводит слова Моисеева «Коммерсантъ».
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