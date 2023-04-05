Хюлькенберг сравнил Гран-при Австралии с «24 часами Ле-Мана»

Пилот «Хааса» Нико Хюлькенберг высказался о Гран-при Австралии, который трижды был остановлен красными флагами.
«То, что происходило в Мельбурне, напомнило мне Ле-Ман, потому что в кокпите машины пришлось провести три часа. Конечно, очередной рестарт — это нервный момент, но в этом есть элемент шоу. С точки зрения пилота это кажется странным. Ты трудился всю гонку, а потом должен начинать всё с самого начала. Это то, что нам точно стоит обсудить.
Возьмите в качестве примера Фернандо Алонсо. На рестарте его машину отправили в разворот, и это ужасный сценарий для гонщика, который отлично провёл всю гонку. Уикенд для него был невероятно удачным, а затем всё пошло насмарку. Но после этого ему вернули позицию.
Я хорошо изучил природу Формулы-1 за годы выступлений здесь. Это мне кажется искусственными мерами. Сказать, что после того, как гонка была снова остановлена, все не понимали, что происходит, — это ничего не сказать. Мне не понравились продолжительные паузы. Было понятно, что за этим будут серьёзные споры, что мы в итоге и наблюдаем», — приводит слова Хюлькенберга Speedweek.
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