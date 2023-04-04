«С точки зрения гонщика — полный бред». Разбор спорных моментов Гран-при Австралии Ф-1

Постоянный эксперт «Чемпионата», бронзовый призёр серии Formula V8 3,5 Егор Оруджев ответил на главные вопросы по итогам Гран-при Австралии Формулы-1, который, несмотря на массу событий, всё равно завершился победой Макса Ферстаппена.

Согласны ли со всеми тремя красными флагами? Возможно, в первых двух случаях гонку можно было не останавливать?

Первый красный, насколько я понял, был для ремонта барьера «ТекПро», куда влетел Албон. Ну а раз он туда смог влететь, то есть вероятность, что кто-то туда может тоже доехать. Так что у меня к этому не было вопросов. А вот красный флаг из-за ошибки Магнуссена мне непонятен. В официальную версию про обломки не верю. Дайте виртуальный или реальный сейфти-кар и уберите трассу. Думаю, это сделали для шоу: гонка-то скучноватая была, я вот уже отошёл от телеэкрана! Ну а что дали рестарт с места за два круга до финиша, это нормально. Раз в правилах так написано, их следует соблюдать.

Нормально ли, если какие-то решения судей принимаются больше ради шоу?

Для зрителей — нормально и даже классно. Можно даже правило внести: если нет экшена 10 кругов подряд, то делаем старт с места! А с точки зрения гонщика, конечно, полный бред.

Должны ли были наказывать Сайнса за контакт с Алонсо на рестарте?

Я думаю, это заслуженный штраф. Всё же по факту он Алонсо ударил и развернул. Если бы болиды «Альпин» не сложились, то Фернандо был бы в конце пелотона и не выбрался за два круга никуда.

Справедливо ли Гасли избежал штрафа за аварию с Оконом?

Был бы на месте Окона кто-то другой, Пьер бы уже точно пропускал следующий Гран-при. А вот то, что команда внутри себя договорилась и попросила штраф не давать, мне кажется нормальным. Разве «Альпин» станет легче, если Пьер пропустит следующий этап? Или инженер Окона будет этому рад? Обе машины в заборе, зачем добивать и сажать запасного пилота, который, скорее всего, будет ехать медленнее Пьера.

Может ли стать авария между Гасли и Оконом началом конфликта внутри команды?

С Оконом вообще мало кто уживается. Он непростой в общении. По-моему, никто из его последних напарников не имел с ним хороших отношений. Так что, думаю, в какой-то момент кризис возникнет. Думаю, Эстебану комфортно в таких условиях.

Нужно ли оставлять в Ф-1 штрафные баллы, если в итоге судьи стараются не доводить дело до дисквалификации?

Конечно, нужно. В случае с Гасли не дошли только из-за того, что это сокомандники.

Ферстаппен жаловался, что Хэмилтон жёстко обошёл его на старте — по делу или Макс просто ворчал?

Макс поныл, как ноют все остальные, когда им не оставили места. Я даже удивился немного. Макс бы сам никогда не оставил там места, будь он на месте Льюиса. Думаю, сказанул в какой-то степени для шоу.

У Переса был странный вылет в квалификации из-за проблем с мотором. Могла ли ему немного «помочь» команда?

Конечно, нет.

Боттас опять проиграл Чжоу в квалификации и в гонке — насколько это нормально для такого опытного пилота?

Сейчас прошла только третья гонка. Про них рано судить. Думаю, Валттери ещё себя покажет, но, возможно, машина ему подходит меньше, чем Чжоу.

Удержит ли Алонсо третье место в личном зачёте? Если нет, то кто его, скорее всего, обойдёт и за счёт чего?

Думаю, что «Мерседес» сейчас выглядит как та команда, у которой будет наибольший прогресс за сезон. Так что не исключаю, что и Льюис, и Джордж со временем смогут подвинуть Фернандо.