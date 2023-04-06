Уиндзор: Сайнс и Алонсо недавно поссорились

Авторитетный журналист Питер Уиндзор высказался об аварии Фернандо Алонсо и Карлоса Сайнса на рестарте Гран-при Австралии.

«Карлос входил в первый поворот вместе с Фернандо Алонсо, который опережал его, но он не был так далеко впереди, чтобы использовать любой участок трассы. Ему всё ещё было нужно, чтобы Сайнс увидел его, отступил и отдал поворот. Думаю, это безумно глупое правило. Если вы находитесь снаружи, то искушаете судьбу. Вы полностью во власти тех гонщиков, что находятся внутри, и, если они решат расширить траекторию на входе, вам нужно уклониться от столкновения. Не стоит ждать, что пилот внутри уступит вам дорогу только потому что вы находитесь впереди. Парень внутри — главный в повороте, это золотое правило автоспорта. Они придумали этот спортивный кодекс, согласно которому если ты позади, то должен уступить дорогу. Это совершенно неправильно, я говорю об этом на протяжении уже пяти лет.

Я не говорю, что авария была умышленной, но, стоит добавить, что, как я знаю, Карлос Сайнс и Фернандо недавно поссорились, и сейчас между ними нет той любви, что была раньше. Но это не имеет значения, потому что я не думаю, что это было то, о чём думал хоть кто-то из них. Они просто были сосредоточены на то, что они делали», — приводит слова Уиндзора PlanetF1.

Сайнс за это столкновение получил штраф и выпал из очковой зоны.