Боттас: отсутствие темпа сбивает с толку
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Финский пилот «Альфа Ромео» Валттери Боттас высказался о неудачном Гран-при Австралии, который он закончил на 11-й позиции.
«Было разочарованием, что я оказался девятым после рестарта, а меня вернули на 12-е место, потому что мы не проехали отсечку или что-то подобное. Этот день не был удачным для меня. Я провёл очень одинокую гонку.
Отсутствие темпа сбивает с толку. Я уверен, что в команде ещё разбираются с этим. Сейчас нам нужно понять, что происходит. Мы не на том уровне, который должны были показать, так что я даже рад, что у нас будет перерыв перед следующей гонкой.
Мы вернёмся на базу команды и проанализируем данные. Постараемся найти решение проблемы», — приводит слова Боттаса RacingNews365.
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