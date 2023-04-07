Нико Росберг показал, как отдыхал с женой и детьми на Мальдивах

Чемпион мира 2016 года Нико Росберг разместил новый пост на своей странице в социальных сетях, поделившись несколькими фотографиями с отдыха. Росберг показал, как отдыхал с семьёй на Мальдивах.

«Замечательно провёл время с семьёй на Мальдивах в этом году», — подписал фото Росберг.

Фото: Из личного архива Нико Росберга

Фото: Из личного архива Нико Росберга

Фото: Из личного архива Нико Росберга

Фото: Из личного архива Нико Росберга

Помимо титула Формулы-1, Росберг также становился вице-чемпионом «Королевских гонок» в 2014 и 2015 годах. Нико объявил об уходе из автоспорта всего через пять дней после завоевания титула в декабре 2016-го, сославшись на то, что хочет проводить больше времени с семьёй.

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Ранее Росберг призвал пилота немецкой команды «Мерседес» Джорджа Расселла не останавливаться на достигнутом и продолжать работать над собой.