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Росберг — Расселлу: дорогой Джордж, не будь слишком самоуверенным

Росберг — Расселлу: дорогой Джордж, не будь слишком самоуверенным
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Чемпион мира 2016 года Нико Росберг призвал пилота немецкой команды «Мерседес» Джорджа Расселла не останавливаться на достигнутом и продолжать работать над собой.

«У Льюиса есть небольшая психологическая слабость в том, что он может немного терять контроль над ситуацией. Однако каждый раз он громко возвращается. Так что, дорогой Джордж, не будь слишком самоуверенным», — приводит слова Росберга издание Sky Sports.

Напомним, после двух Гран-при нынешнего сезона Формулы-1 напарник Расселла Льюис Хэмилтон занимает пятое место в общем зачёте пилотов, имея в активе 20 очков. Сам Расселл занимает шестую позицию, имея на счету 18 очков.

Следующий Гран-при Формулы-1 (этап в Австралии) состоится с 31 марта по 2 апреля.

В «Мерседесе» показали, как вернули Алонсо кубок за третье место:

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