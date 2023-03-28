Росберг — Расселлу: дорогой Джордж, не будь слишком самоуверенным

Чемпион мира 2016 года Нико Росберг призвал пилота немецкой команды «Мерседес» Джорджа Расселла не останавливаться на достигнутом и продолжать работать над собой.
«У Льюиса есть небольшая психологическая слабость в том, что он может немного терять контроль над ситуацией. Однако каждый раз он громко возвращается. Так что, дорогой Джордж, не будь слишком самоуверенным», — приводит слова Росберга издание Sky Sports.
Напомним, после двух Гран-при нынешнего сезона Формулы-1 напарник Расселла Льюис Хэмилтон занимает пятое место в общем зачёте пилотов, имея в активе 20 очков. Сам Расселл занимает шестую позицию, имея на счету 18 очков.
Следующий Гран-при Формулы-1 (этап в Австралии) состоится с 31 марта по 2 апреля.
В «Мерседесе» показали, как вернули Алонсо кубок за третье место:
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