Масса: у Ферстаппена есть все возможности побить рекорды Хэмилтона и Шумахера

Бывший гонщик Формулы-1 Фелипе Масса оценил возможность Макса Ферстаппена побить рекорды Формулы-1, принадлежащие Льюису Хэмилтону и Михаэлю Шумахеру.
«В Австралии мы увидели первые положительные сигналы от «Феррари». Но нам нужно подождать и посмотреть, что будет в гонках на трассах с высоким износом шин.
Уже во время тестов стало понятно, что у «Ред Булл» большой отрыв. Единственная надежда на борьбу — если у «Ред Булл» возникнут технические проблемы или мы увидим сражение между напарниками по команде. У меня есть впечатление, что Перес может выиграть несколько гонок, но Ферстаппен действительно впечатляет.
Макс очень молод, и он уже на пути к тому, чтобы выиграть свой третий титул. С «Ред Булл» он может выиграть хоть все гонки в календаре. И, безусловно, у него есть все возможности побить рекорды Хэмилтона и Шумахера», — приводит слова Массы RacingNews365.
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