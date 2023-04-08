Эксперт считает, что Расселл и Норрис могут стать сложными соперниками для Ферстаппена

Бывший гонщик Формулы-1, ныне эксперт Джонни Херберт высказался о возможных сложных соперниках для пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена.

«Джордж смог бросить Льюису Хэмилтону вызов и оказать на него сильное давление, оказавшись его партнёром по команде. Расселл стал бы сложным соперником для Макса Ферстаппена, если получит правильную машину. Думаю, что Ландо Норрис тоже может стать непростым оппонентом Макса, если у него будет подходящий для этого болид», — приводит слова Джонни Херберта Evening Standart.

Макс Ферстаппен является двукратным и действующим чемпионом мира в составе «Ред Булл». На счету Джорджа Расселла одна выигранная гонка — прошлогодний Гран-при Бразилии. Что касается Ландо Норриса, то он пока не выигрывал Гран-при.