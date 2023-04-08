В «Уильямсе» объяснили аварию Албона в гонке Гран-при Австралии
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Руководитель «Уильямса» Джеймс Ваулз объяснил аварию Александера Албона в гонке Гран-при Австралии.
«В квалификации пятый поворот проходится на полной скорости, педаль в пол. Но в гонке всё обстоит немного иначе, так что мы советовали Алексу чуть сбросить в этом месте. Болид же вёл себя отлично, так что он решил пройти этот поворот максимально быстро.
Алекс в итоге ехал на десять километров быстрее, чем обычно. Он заметил это и решил убрать ногу с газа. В итоге он вышел слишком широко, и левое заднее колесо зацепило поребрик. В обычных условиях ничего страшного в этом нет, но его шины работали на пределе, и это привело к неутешительным последствиям», — приводит слова Джеймса Ваулза RacingNews365.
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