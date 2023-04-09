В 2024 году Формула-1 может провести гонки в ЮАР и Вьетнаме

В календаре Формулы-1 в 2024 году могут появиться Гран-при ЮАР и Гран-при Вьетнама, сообщает Grandprix.

По информации источника, президент Формулы-1 Стефано Доменикали перед Гран-при Австралии посещал Вьетнам и обсудил проведение гонки с новым правительством страны.

Изначально дебютный Гран-при Вьетнама должен был пройти в 2020 году, но из-за пандемии планы пришлось скорректировать. Теперь во Вьетнаме готовы провести этап Формулы-1 у себя, причём в этом случае в Ханое будет частично использоваться трасса, отстроенная к 2020 году, и частично улицы города.

Гран-при ЮАР, в свою очередь, мог заменить этап в Бельгии уже в текущем сезоне, но стороны не пришли к соглашению. Сейчас правительство ЮАР готово вложить необходимые средства, чтобы провести гонку в своей стране.