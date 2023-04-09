Хилл: «Уильямс» годами просил порядка, и Ваулз наведёт его
Поделиться
Чемпион мира 1996 года, а ныне эксперт и аналитик, британец Деймон Хилл положительно высказался о назначении соотечественника Джеймса Ваулза, в прошлом являвшимся главным стратегом «Мерседеса», на роль руководителя «Уильямса».
«Я слушаю его и думаю о том, что он напоминает Росса Брауна. Он получил столько знаний в «Мерседесе», доминировавшем в своё время. И он будет показывать результат.
У него довольно взвешенная манера общения. Он никогда не выглядит смущённым и чётко понимает, что ему нужно делать. И я считаю, что он наведёт порядок, а это то, о чём «Уильямс» просил годами», – сказал Хилл в подкасте F1 Nation.
Ранее Ваулз в интервью объяснил аварию британца Александера Албона в гонке Гран-при Австралии.
Материалы по теме
Комментарии
- 9 апреля 2023
-
20:34
-
19:41
-
18:41
-
17:35
-
16:28
-
16:23
-
16:04
-
15:43
-
14:39
-
14:30
-
14:26
-
13:17
-
11:50
-
10:59
-
10:51
-
10:38
-
00:42
- 8 апреля 2023
-
23:55
-
23:50
-
22:48
-
21:55
-
20:53
-
20:44
-
19:55
-
19:46
-
18:50
-
17:47
-
17:41
-
16:30
-
15:03
-
14:00
-
13:12
-
11:58
-
10:39
-
09:51
Партнерский контент