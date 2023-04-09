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Хилл: «Уильямс» годами просил порядка, и Ваулз наведёт его

Хилл: «Уильямс» годами просил порядка, и Ваулз наведёт его
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Чемпион мира 1996 года, а ныне эксперт и аналитик, британец Деймон Хилл положительно высказался о назначении соотечественника Джеймса Ваулза, в прошлом являвшимся главным стратегом «Мерседеса», на роль руководителя «Уильямса».

«Я слушаю его и думаю о том, что он напоминает Росса Брауна. Он получил столько знаний в «Мерседесе», доминировавшем в своё время. И он будет показывать результат.

У него довольно взвешенная манера общения. Он никогда не выглядит смущённым и чётко понимает, что ему нужно делать. И я считаю, что он наведёт порядок, а это то, о чём «Уильямс» просил годами», – сказал Хилл в подкасте F1 Nation.

Ранее Ваулз в интервью объяснил аварию британца Александера Албона в гонке Гран-при Австралии.

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