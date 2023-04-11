Крак: рад бы дать Алонсо машину для завоевания титула, но не следует предаваться мечтам

Руководитель «Астон Мартин» Майк Крак скептически высказался о титульных перспективах команды в нынешнем сезоне.

«Я был бы очень рад, если бы мы могли дать Фернандо машину для завоевания третьего титула, но мы должны быть основательней, если уж речь зашла о чемпионстве. Сейчас мы сделали наш первый шаг вперёд, но не следует предаваться мечтам», – приводит слова Крака издание Racingnews365.

Напомним, Алонсо стал призёром всех трёх Гран-при (Бахрейна, Саудовской Аравии и Австралии), прошедших на старте чемпионата. Ранее в интервью испанец, проводящий 20-й сезон в Формуле-1, назвал величайшего соперника в карьере.

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