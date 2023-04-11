Матч-центр Новости Шахматы: Ян vs Дин Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Крак: рад бы дать Алонсо машину для завоевания титула, но не следует предаваться мечтам

Крак: рад бы дать Алонсо машину для завоевания титула, но не следует предаваться мечтам
Комментарии

Руководитель «Астон Мартин» Майк Крак скептически высказался о титульных перспективах команды в нынешнем сезоне.

«Я был бы очень рад, если бы мы могли дать Фернандо машину для завоевания третьего титула, но мы должны быть основательней, если уж речь зашла о чемпионстве. Сейчас мы сделали наш первый шаг вперёд, но не следует предаваться мечтам», – приводит слова Крака издание Racingnews365.

Напомним, Алонсо стал призёром всех трёх Гран-при (Бахрейна, Саудовской Аравии и Австралии), прошедших на старте чемпионата. Ранее в интервью испанец, проводящий 20-й сезон в Формуле-1, назвал величайшего соперника в карьере.

Материалы по теме
Фернандо Алонсо назвал величайшего соперника в карьере

В «Мерседесе» показали, как вернули кубок за третье место в «Астон Мартин»

Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023