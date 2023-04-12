На автодроме «Игора Драйв» пройдут главные соревнования по дрифту в Санкт-Петербурге

«Игора Драйв» открывает летний сезон дрифта в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Уже 6 и 7 мая на Автодроме пройдёт первый этап Igora Drive Drift Challenge 2023, который соберёт любителей управляемого заноса.

Igora Drive Drift Challenge – серия соревнований по дрифту, которая состоит из четырёх этапов. Каждый этап – это два дня заездов, в течение которых зрители получат прекрасную возможность погрузиться в увлекательный мир автоспорта и дрифт-культуры. В 2022 году в Igora Drive Drift Challenge приняло участие более 50 пилотов из разных регионов России. Победителем стал известный автоблогер Сергей Стилов. В летнем сезоне 2023 всего пройдёт четыре этапа: 6-7 мая, 10-11 июня, 12-13 августа и 2-3 сентября.

В этом году организаторы подготовили большую развлекательную программу для зрителей. В рамках мероприятия состоится выставка редких гоночных автомобилей. Каждый уикенд будет сопровождаться модными сетами от диджеев северной столицы и зажигательными выступлениями команды чирлидеров. Для самых юных гостей будет работать детская анимация. Дополнительный бонус для зрителей – прогулка по сервисному парку, где можно будет рассмотреть «боевые» автомобили, сфотографироваться с пилотами и взять у них автографы.

Продажа билетов на весь сезон Igora Drive Drift Challenge 2023 уже открыта на сайте. Билетная программа состоит из трёх категорий: VIP, Комфорт и Входной. До 19 апреля действует акция «Ранняя продажа», в рамках которой можно купить билеты по наиболее выгодным ценам. Далее стоимость билетов будет меняться в соответствии с заранее запланированным графиком. Обращаем ваше внимание, что билеты категорий «Комфорт» и «Входной» для детей от 7 до 13 лет включительно будут стоить 100 руб. вплоть до окончания этапа. Дети до 6 лет включительно проходят в сопровождении взрослого бесплатно.

Автодром «Игора Драйв» – уникальный проект, объединяющий технические виды спорта и развлечения. На территории около 100 га в 54 км от Санкт-Петербурга расположены 10 трасс для авто- и мотоспорта и комплекс сооружений, построенных с использованием самых передовых технологий в соответствии со всеми мировыми стандартами. «Игора Драйв» имеет большое социальное значение как центр развития автомобильной культуры и безопасности в России, а также поддержки детского и юношеского спорта. Автодром является также центром активного досуга для широкой аудитории.