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Стало известно, кто заменит пилотов MotoGP Маркеса и Бастьянини на Гран-при США

Стало известно, кто заменит пилотов MotoGP Маркеса и Бастьянини на Гран-при США
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Стефан Брэдл заменит шестикратного чемпиона MotoGP Марка Маркеса на предстоящем Гран-при США. Об этом информирует пресс-служба «Хонды». Этап состоится с 15 по 16 апреля в Остине.

Кроме того, как сообщает пресс-служба «Дукати», участие на Гран-при США принять не сможет итальянский пилот Энеа Бастьянини. По совету врачей он продолжит восстанавливаться после аварии, в которую попал в спринте перед Гран-при Португалии. На предстоящем этапе Бастианини заменит тест-пилот Микеле Пирро.

Напомним, Маркес получил перелом первой пястной кости на Гран-при Португалии, столкнувшись с соотечественником Хорхе Мартином, а потом врезавшись в португальца Мигеля Оливейру. По итогам заезда испанец получил штраф – два длинных круга на этапе в Аргентине, где он не выступил.

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