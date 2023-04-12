Нико Росберг попал на обложку журнала Men's Health

Чемпион мира 2016 года Нико Росберг разместил новый пост у себя в социальных сетях, в котором рассказал о попадании на обложку журнала Men's Health.

«В восторге от моей новой истории в журнале Men's Health! Как человеку, который страстно любит человеческую работоспособность и психическое благополучие, мне было интересно рассказать о своем пути от Формулы-1 к предпринимательству и инвестированию в «зеленые» технологии.

Я также поделился личным опытом о том, как поражение может сделать всех нас сильнее. Надеюсь, моя история вдохновит других людей на то, чтобы принимать вызовы и стремиться к совершенству во всех сферах жизни», — написал Росберг в своих социальных сетях.

Помимо титула Формулы-1, Росберг также становился вице-чемпионом «Королевских гонок» в 2014 и 2015 годах. Нико объявил об уходе из автоспорта всего через пять дней после завоевания титула в декабре 2016-го, сославшись на то, что хочет проводить больше времени с семьёй.